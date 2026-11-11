В Китае китайско-американская биолог Юань Цзюньин столкнулась с критикой в социальных сетях после того, как защитила свое гражданство США во время получения крупной научной премии на Всемирном форуме лауреатов в Шанхае. Ученая, которая с 2020 года на постоянной основе руководит Центром биологии и химии в Шанхайском институте органической химии, заявила, что паспорт не определяет принадлежность человека к китайцам, сообщает South China Morning Post.

Критика возвращения в Китай

Комментатор в сфере телекоммуникаций Сян Лиган заявил в социальных сетях, что Юань якобы вернулась в Китай в пожилом возрасте ради финансирования исследований, предназначенного для молодых ученых. Он также обвинил ее в том, что она осталась в США после учебы в Китае по программе, поддерживаемой государством, в 1980-х годах. Юань не ответила на направленный изданием запрос о комментарии.

Нейробиолог и профессор Пекинского университета Жао И, который вернулся в Китай из США в 2007 году, выступил в защиту ученой. Он отверг утверждения о том, что она лишает молодых исследователей ресурсов, отметив, что многие из них благодарны ей за поддержку на протяжении десятилетий. Бывший главный редактор государственного таблоида Global Times Ху Сицзинь резко раскритиковал комментарии Сяна и заявил, что обеспокоенность молодых ученых следует решать реформой систем финансирования и оценки науки.

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Дискуссия об академических карьерах

Вопрос распределения ресурсов между учеными, возвращающимися из-за рубежа, и исследователями, работавшими в Китае, ранее поднимался в академической среде. В декабре клеточный биолог и член Китайской академии наук Чжан Хун отмечал, что старшие исследователи после возвращения в страну часто получают десятки миллионов юаней, тогда как ученым, работавшим в Китае, сложно получить гранты на оригинальные исследования.

Неназванный недавний выпускник докторской программы STEM-направления в Пекине сказал изданию, что проблему также создает ограниченное число руководящих должностей. По его словам, назначение известного ученого из-за рубежа деканом или директором может замедлить карьерное продвижение сотрудников университета на более низких ступенях.

Юань родилась в Шанхае в 1958 году, а через пять лет после восстановления в Китае вступительных экзаменов в университеты, в 1982 году, поехала в Гарвардский университет на докторскую программу по биохимии. Работая в лаборатории будущего нобелевского лауреата Роберта Хорвица, она участвовала в открытии первых генов, контролирующих гибель клеток. В 2012 году ученая основала междисциплинарный Центр биологии и химии при Шанхайском институте органической химии, а в 2023 году ее избрали иностранным членом Китайской академии наук.

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