В Китае бригада 75-й групповой армии Народно-освободительной армии Китая ввела обязательную подготовку по противодействию дронам после неудачных учений в джунглях. Беспилотник с тепловизионными датчиками обнаружил пехотинцев, скрывавшихся под растительностью, и передал их координаты условному артиллерийскому подразделению. Это привело к значительным условным потерям и провалу задачи, сообщает South China Morning Post.

Новые занятия и тренажеры

После этих учений бригада ввела новые учебные пособия и тактические упражнения, а также развивает специализированные объекты для отработки защиты от беспилотников, в том числе симуляционные помещения. Последующие тренировки сосредоточили на обнаружении и противодействии вражеским дронам, применении специального вооружения и координации действий пехоты.

Офицеры должны демонстрировать умение пользоваться средствами борьбы с дронами и применять соответствующую тактику. 75-я групповая армия базируется на юго-западе Китая и входит в Южное командование театра военных действий НОАК. Издание PLA Daily не назвало конкретную бригаду и не связывало ее подготовку напрямую со сценарием конфликта вокруг Тайваня.

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Подготовка в других командованиях

Официальные сообщения свидетельствуют, что подготовка по противодействию беспилотникам ведется как минимум в четырех из пяти командований театров военных действий НОАК. Бригада 71-й групповой армии ввела обязательные занятия по маскировке источников тепла и света ночью, в том числе горячих частей ракетных установок.

Также сообщалось, что амфибийная бронетанковая рота 72-й групповой армии сотрудничала с несколькими производителями, чтобы улучшить применение безэкипажных систем и средств противодействия дронам. Подразделения 78-й групповой армии отрабатывали уклонение от разведывательных дронов, а разведчики 81-й групповой армии использовали изоляционные одеяла, влажный грунт и дерн для уменьшения тепловых следов.

Бывший военный атташе США в Пекине Деннис Бласко заявил, что НОАК развивает вооружение, доктрину и подготовку для противодействия дронам во всей армии, а не только в отдельных бригадах. В то же время он предостерег, что самостоятельные эксперименты разных частей могут привести к нехватке стандартизированных процедур и дублированию работы.

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