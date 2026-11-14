Исследователи из Китая разработали биоэлектронную систему Detangle в форме расчёски для стимуляции роста волос. В экспериментах на самцах мышей с потерей шерсти, вызванной тестостероном, полная система в сочетании с двумя экспериментальными генетическими терапиями обеспечила около 97,85% отрастания шерсти за 28 дней, сообщает ScienceAlert.

Как работает устройство

Detangle имеет электронные зубцы разной длины и модули для доставки терапевтических веществ. Чередование более длинных и коротких зубцов создаёт импульсное электрическое поле. По оценке авторов работы, такая конструкция формирует поле в 2,63 раза сильнее, чем зубцы, расположенные в один ряд, и позволяет ему проникать к участкам волосяных фолликулов до девяти раз глубже, чем при обычном наружном применении.

Электрические импульсы стимулируют фолликулы, а более короткие зубцы доставляют терапевтические молекулы в глубокие слои кожи посредством электропорации — временного повышения проницаемости клеточных мембран. В тестах применили плазмиду VEGFA, которая стимулирует рост кровеносных сосудов вокруг фолликулов, и siRNA SRD5A2, подавляющую гормон, вызывающий уменьшение волосяных фолликулов.

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Результаты эксперимента

В контрольной группе мышей за 28 дней на выбритом участке спины отросло примерно 1% шерсти. Электростимуляция без дополнительных терапий дала около 40% отрастания. Для сравнения, у мышей, которым применяли финастерид или миноксидил, этот показатель составил примерно 50% и 70% соответственно.

Сочетание электростимуляции с siRNA SRD5A2 дало около 85% отрастания, а с плазмидой VEGFA — примерно 90%. Наивысший результат зафиксировали после применения всех компонентов системы. Разработку пока тестировали только на мышах, поэтому её безопасность и эффективность для людей ещё требуют дальнейших исследований. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

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