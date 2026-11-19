Исследователи, проанализировавшие данные примерно 1,7 миллиона китайских школьников в возрасте от 7 до 18 лет, выявили связь между большим ростом детей и подростков и моделью питания с фруктами, орехами, яйцами и молоком. Работа охватила изменения в рационе населения Китая и показателях роста школьников на протяжении нескольких десятилетий.

Данные за четыре десятилетия

Как сообщает News-Medical, ученые использовали результаты национальных обследований физического состояния и здоровья учащихся за 1985–2019 годы, а также данные о потреблении продуктов питания домохозяйствами в 30 регионах Китая за 1985–2023 годы. Участниками исследования были школьники ханьской национальности.

Средние стандартизированные показатели роста учащихся с учетом возраста в период 1985–2019 годов выросли с минус 1,1 до 0,1. Наибольшее улучшение зафиксировали на северо-востоке и востоке страны, наименьшее — в провинции Гуандун. На протяжении всех исследуемых периодов яйца и морепродукты имели наиболее стабильную положительную связь с ростом, а после 2000 года более важными стали молоко и фрукты.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рацион FUEL и пищевая ценность

В самый поздний период, для которого оценивали показатели роста, — 2011–2019 годы — наиболее тесно с ростом был связан рацион, богатый фруктами, орехами, яйцами и молоком. Авторы назвали его FUEL — по первым буквам английских названий этих продуктов. Такой тип питания также имел более низкие расчетные выбросы парниковых газов, чем рационы с большой долей мяса, и самую низкую расчетную стоимость продуктов в 2010–2023 годах.

Рационы, связанные с большим ростом, в целом отличались более высокой плотностью белка, жиров, кальция и цинка на 1 000 килокалорий, а также более высоким соотношением кальция к фосфору. В то же время в 2011–2019 годах общая калорийность рациона уже не имела статистически значимой связи с ростом.

Ограничения исследования

Авторы подчеркивают, что это наблюдательное исследование, которое не доказывает причинно-следственную связь. Данные о продуктах отражали среднее потребление домохозяйств в провинциях, а не индивидуальный рацион школьников. Предложенный исследователями индекс связи питания с ростом также остается экспериментальным инструментом и не предназначен для индивидуальных рекомендаций по питанию.

Читай нас в