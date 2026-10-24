В Тибете на юго-западе Китая число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7 выросло до 76 человек. По данным местных властей, число погибших остается неизменным — 16 человек. Как сообщает ABC News, спасатели продолжают поиски выживших в высокогорном городе Нагчу.

Разрушения и эвакуация

По данным местных властей, по меньшей мере 339 домов обрушились в четверг по местному времени. Чиновники также выразили обеспокоенность возможными новыми обрушениями из-за афтершоков и жертвами камнепадов.

Китайский государственный телеканал CCTV показал кадры разрушенных домов и поврежденных каменных стен в Нагчу. Из пострадавшего региона эвакуировали более 12 тысяч жителей, одновременно там строят дополнительные временные убежища.

В район доставили 2 тысячи модульных жилых помещений, около 3,4 тысячи палаток, 2 тысячи раскладных кроватей, а также фонари и зимнюю одежду.

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Поисковая операция

По состоянию на вторую половину пятницы спасатели провели три этапа поисков, проверяя каждое домохозяйство и деревню. В операции задействовали более 5 тысяч человек из трех местных округов. Поисковые работы осложняют географические условия и низкая температура.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в четверг в 22:33 по местному времени. Его эпицентр находился в 191 километре к востоку-северо-востоку от Нагчу, а очаг залегал на глубине 18 километров. Служба также зафиксировала как минимум семь афтершоков магнитудой от 4,3 до 5,2.

Из-за камнепадов власти закрыли участок национального шоссе №317 для обычного транспорта, пропуская только аварийные, спасательные и служебные автомобили. Железнодорожные службы также остановили движение поездов через регион. В некоторых пострадавших районах была нарушена связь, а в ближайшие три дня там ожидается периодический снег.

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