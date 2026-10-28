В Китае в 2025 году коэффициент демографической нагрузки населением в возрасте 65 лет и старше впервые превысил аналогичный показатель для детей. Он составил 23,1% против 22% для лиц младше 14 лет, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР, о которых написало китайское медиа Yicai.

Рост нагрузки

Коэффициент демографической нагрузки показывает соотношение населения нетрудоспособного возраста к населению трудоспособного возраста. Показатель для пожилых людей в Китае стабильно рос: с 15% в 2016 году до более чем 20% в 2021 году.

В стране насчитывается более 223 млн человек в возрасте 65 лет и старше, тогда как число детей младше 14 лет составляет примерно 213 млн.

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Сокращение населения

В 2025 году численность населения Китая сокращалась четвертый год подряд, а уровень рождаемости опустился до рекордно низкого уровня. Рождаемость в стране снижается десятилетиями; среди названных причин — политика одного ребенка, действовавшая с 1980 по 2015 год, и быстрая урбанизация.

Меры властей

Китайские власти ввели ряд мер для поощрения браков и рождения детей, в частности семейные субсидии, поддержку ухода за детьми и снижение медицинских расходов, связанных с родами. Власти также заявили о намерении сделать городскую жизнь более благоприятной для молодежи, детей и семей.

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