Исследователи из Китая установили, что воздействие полистирольных нанопластиков на беременных мышей нарушало раннее развитие яичников у самок потомства. На седьмой день после рождения количество примордиальных фолликулов у подопытных животных было примерно на 22% меньше, чем в контрольной группе. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Communications Biology.

Как проводилось исследование

Учёные работали с мышами ICR. Беременным животным из группы воздействия перорально вводили полистирольные наночастицы в дозе 10 мг на килограмм массы тела в сутки, начиная с 16,5 дня эмбрионального развития. В каждой группе было по восемь беременных мышей. Исследователи анализировали яичники самок потомства в день рождения, а также на третий и седьмой день после него.

Флуоресцентная визуализация показала меченые наночастицы в корковом слое яичников потомства на третий день после рождения. Сигналы обнаружили в цитоплазме ооцитов — незрелых яйцеклеток — и в межклеточных пространствах. Это подтверждает предположение о переносе частиц через плаценту после внутриутробного воздействия.

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Задержка формирования фолликулов

На третий день после рождения у потомства из группы воздействия учёные зафиксировали задержку распада скоплений половых клеток и нарушение формирования фолликулов. Доля ооцитов в примордиальных и первичных фолликулах составляла около 44% против 62% в контроле. Первичные фолликулы присутствовали в яичниках контрольных животных, однако в группе воздействия выявлены не были.

Анализ клеток и белков связал эти изменения с более устойчивой межклеточной адгезией ооцитов, более низкой пролиферацией гранулёзных клеток и усилением их апоптоза. К седьмому дню после рождения количество первичных фолликулов у потомства из группы воздействия было примерно на 37% ниже, чем в контроле.

Авторы отметили, что использованные доза и схема воздействия отличаются от типичных условий для людей. Исследование также не оценивало фертильность животных во взрослом возрасте, поэтому долгосрочные репродуктивные последствия и значение результатов для человека требуют дальнейшего изучения.

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