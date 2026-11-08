В Китае ожидают, что 14 декабря будет освобожден японский сотрудник фармацевтической компании Astellas Pharma, приговоренный к трем годам и шести месяцам заключения по делу о шпионаже. Сотрудник в возрасте около 60 лет, как ожидается, после освобождения вернется в Японию.

Планируемое освобождение

Об этом сообщила The Japan Times со ссылкой на источники. По их данным, в настоящее время продолжаются окончательные договоренности об освобождении сотрудника 14 декабря.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Задержание и обвинения

Китайские власти задержали сотрудника Astellas Pharma в марте 2023 года, когда он собирался покинуть Китай после завершения командировки в Пекин. В августе 2024 года ему предъявили обвинения.

Китайская сторона обвинила японского гражданина в шпионаже, заявив, что он передавал связанную с Китаем информацию разведывательному органу. Подробностей этих обвинений китайские власти не предоставили.

Читай нас в