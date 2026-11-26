Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало сертификационные документы нового Nissan Terrano PHEV. В них приведены габариты модели, данные о силовых установках, буксировочной способности и элементах оснащения, сообщает Motor1.

Габариты и оснащение

Terrano имеет длину 200,7 дюйма, ширину 77,9 дюйма и высоту 77,2 дюйма, а колесная база составляет 112,2 дюйма. Угол въезда внедорожника заявлен на уровне 36 градусов, угол съезда — 31 градус.

Модель создана на базе пикапа Navara Pro, однако она короче его на 15,6 дюйма, а ее колесная база меньше на 17,7 дюйма. Заявленная буксировочная способность Terrano составляет 5512 фунтов, тогда как у Navara Pro — 7716 фунтов.

Китайская версия получит 18-дюймовые колеса с шинами размерности 265/65R18. Среди особенностей экстерьера — открывающаяся вбок задняя дверь, внешнее крепление для запасного колеса и вертикально расположенные задние фонари. Панорамная крыша будет доступна как опция.

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Силовые установки и полный привод

Nissan Terrano будут продавать только в двухрядном исполнении. Для модели предусмотрены 2,3-литровый четырехцилиндровый турбодизель мощностью 187 л. с., 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 254 л. с. и подключаемая гибридная версия.

Подключаемый гибрид сочетает 2,0-литровый турбобензиновый двигатель мощностью 204 л. с. с электромотором мощностью до 268 л. с. Суммарную мощность этой установки Nissan пока не раскрыл.

Все версии получат механический полный привод с системой на основе карданного вала. Подобная компоновка уже используется на Navara Pro PHEV.

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