В регистрационных документах Министерства промышленности и информатизации Китая появились фотографии обновленного седана Honda Accord, который будет выпускать совместное предприятие GAC Honda. Автомобиль получил измененную переднюю часть с разделенными фарами: узкие нижние световые элементы формируют новый облик. На капоте также установили новую эмблему Honda. Об этом сообщает Motor1.

Обновление нынешнего поколения

Несмотря на существенно переработанную переднюю часть, речь не идет о новом поколении модели. Опубликованные технические характеристики указывают на ту же колесную базу, что и у нынешнего Accord. На то, что это автомобиль текущего поколения, также указывают форма оконной линии, линия кузова и дверные ручки.

Изменения коснулись и задней части седана. Фонари теперь расположены по обе стороны от надписи с названием модели. Эмблему Honda перенесли выше на крышку багажника и заменили на новый вариант логотипа.

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Гибридная установка

Согласно данным китайского ведомства, для Accord заявлена гибридная силовая установка с 2,0-литровым бензиновым двигателем, двумя электромоторами и литий-ионной батареей. Бензиновый четырехцилиндровый мотор развивает 146 л. с., тогда как совокупная мощность системы в документах не указана. Для сравнения, глобальная версия модели имеет 204 л. с.

В этой конфигурации автомобиль оснащен шинами размерности 235/40 R19. В зависимости от версии его масса составляет от 1585 до 1633 кг. Документы касаются автомобиля для китайского рынка, а информации о появлении такого обновления в других странах нет.

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