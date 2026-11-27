Министерство природных ресурсов Китая в ноябре 2025 года объявило о подтвержденном ресурсе в 1444 тонны золота на месторождении Дадунгоу в провинции Ляонин. Это крупнейшее отдельное золоторудное месторождение, обнаруженное в стране с 1949 года, сообщает ScienceAlert.

По расчету издания, при спотовой цене золота около 3550 долларов за тройскую унцию в конце ноября 2026 года теоретическая валовая стоимость золота в Дадунгоу могла бы составить примерно 165 млрд долларов. Эта сумма отражает ориентировочную рыночную стоимость всего металла в недрах, а не объем средств, который можно реально получить от добычи. Окончательная экономическая ценность будет зависеть от затрат на разработку и доли золота, которую удастся извлечь.

Низкое содержание золота и возможность открытой добычи

В 1980-х годах отдельные следы золота на этой территории считались нерентабельными. Новые исследования показали, что они являются частью единого непрерывного минерализованного пояса длиной около 3 км и шириной 1,5 км. Согласно исследованию в China Mining Magazine, золото обнаружили в каждой скважине на последнем этапе разведки.

Среднее содержание золота в руде составляет 0,56 грамма на тонну, а типичный диапазон — от 0,3 до 1 грамма на тонну. Месторождение считают пригодным для открытого способа добычи и прошедшим оценку экономической целесообразности освоения. Во время предварительных тестов переработки уровень извлечения золота составлял от 65% до 91%.

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Нетипичное геологическое строение

Исследование, опубликованное в 2026 году в журнале Ore Geology Reviews, основывалось на материалах более чем 200 скважин, полевых наблюдениях и микроскопическом анализе кварца. В отличие от большинства золоторудных объектов этого региона, где золото связано с крутыми кварцевыми жилами, в Дадунгоу руда расположена в пологих или почти горизонтальных зонах внутри мелкозернистой метаморфической породы — филлита.

Исследователи считают, что золотоносные флюиды двигались вдоль пологих разломов и осаждались вдоль слабых плоскостей в породе. Ученые предполагают, что похожие геологические сочетания разломов, трещиноватых зон и филлита возле Ляонинского метаморфического комплекса могут быть приоритетными для дальнейшей разведки.

Еще одно крупное месторождение Вангу в провинции Хунань, по предварительной оценке, может содержать более 1000 тонн золота. В то же время эта цифра остается прогнозом, требующим подтверждения дальнейшим бурением. Вместе два объекта могут содержать более 2000 тонн золота.

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