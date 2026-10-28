+10° Киев +10° Варшава +10° Вашингтон
$ 45.64 € 50.78 zł 11.52
$ 45.64 € 50.78 zł 11.52
+10° Киев +10° Варшава +10° Вашингтон
Новости Вокруг света

В Китае умерла бывший вице-премьер Лю Яньдун — Channel NewsAsia

Фёдор Крыштовский 28 Октября 2026 13:22
В Китае умерла бывший вице-премьер Лю Яньдун — Channel NewsAsia

Бывший вице-премьер Китая Лю Яньдун умерла в среду в Пекине, Китай. На момент смерти ей было 80 лет. О её смерти сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на государственное агентство «Синьхуа».

Карьера в китайской власти

Лю Яньдун была бывшим членом элитного Политбюро Китая. На протяжении значительной части своей политической карьеры она широко считалась самой заметной и наиболее высокопоставленной женщиной-чиновницей в политическом руководстве страны. В материале отмечается, что в политическом руководстве Китая преобладают мужчины.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Женщины в Политбюро

Лю Яньдун была одной из немногих женщин, ставших полноправными членами Политбюро после основания Китайской Народной Республики в 1949 году. В настоящее время в состав Политбюро Китая входят 21 член, и все они мужчины.

Читай нас в
Загружай наше приложение