В Китае умерла бывший вице-премьер Лю Яньдун — Channel NewsAsia

Бывший вице-премьер Китая Лю Яньдун умерла в среду в Пекине, Китай. На момент смерти ей было 80 лет. О её смерти сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на государственное агентство «Синьхуа».

Карьера в китайской власти

Лю Яньдун была бывшим членом элитного Политбюро Китая. На протяжении значительной части своей политической карьеры она широко считалась самой заметной и наиболее высокопоставленной женщиной-чиновницей в политическом руководстве страны. В материале отмечается, что в политическом руководстве Китая преобладают мужчины.

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Женщины в Политбюро

Лю Яньдун была одной из немногих женщин, ставших полноправными членами Политбюро после основания Китайской Народной Республики в 1949 году. В настоящее время в состав Политбюро Китая входят 21 член, и все они мужчины.

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