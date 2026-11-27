Совместное предприятие Dongfeng Nissan вывело на китайский рынок подзаряжаемый гибридный кроссовер NX7. Модель дебютировала 27 ноября на автосалоне в Гуанчжоу и стала четвертым автомобилем линейки N Series. Как сообщает Motor1, NX7 предлагается в трех комплектациях по цене от 129 900 до 149 900 юаней, а в течение автосалона стартовую версию можно было приобрести за 119 900 юаней.

Запас хода и силовая установка

Все версии кроссовера оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 98 л. с. и тяговым электромотором мощностью 228 л. с. Автомобиль получил литий-железо-фосфатную батарею CATL емкостью 40,95 кВт·ч.

Dongfeng Nissan заявляет запас хода на электротяге до 325 км по китайскому циклу CLTC. С полным баком топлива и заряженной батареей суммарный запас хода, по оценке компании, достигает 1666 км по тому же циклу. Показатели CLTC являются лабораторными и могут отличаться от результатов других методик испытаний.

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Оснащение кроссовера

NX7 имеет длину 4785 мм, ширину 1932 мм и высоту 1665 мм, а его колесная база составляет 2815 мм. В салоне установлены 17,3-дюймовый дисплей с разрешением 3K и 55-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью.

Флагманская версия 320 Ultra LiDAR Edition оснащается лидаром на крыше и системой помощи водителю на базе технологии Momenta R7. Она поддерживает навигационную помощь при движении по автомагистралям и городским улицам. Всего модель имеет 22 функции помощи водителю, включая автоматическое экстренное торможение и помощь при парковке. Голосовое управление поддерживает мандаринский, кантонский и сычуаньский диалект китайского языка.

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