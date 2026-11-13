Китайский антикоррупционный надзорный орган сообщил, что Ван Чжунлин, бывший глава партийной организации Уханя и бывший глава Коммунистической партии Китая в провинции Хубэй, находится под следствием. Его проверяют по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона, сообщает Channel NewsAsia.

Должность во время пандемии

64-летний Ван Чжунлин возглавил Ухань в феврале 2020 года, в начале пандемии COVID-19. Он сменил Ма Гоцзяна, которого отстранили от должности на фоне критики первоначальной реакции города на вспышку заболевания.

Ван также был членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая. В 2021 году его назначили губернатором Хубэя, а в 2024 году — секретарем партийного комитета провинции, что является высшей должностью в регионе.

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Другие дела в Хубэе

Ранее в этом году Вана перевели с активной политической роли на высокий пост в парламенте Китая. Как отмечает издание, под антикоррупционные чистки также попали другие высокопоставленные чиновники, работавшие в Хубэе во время пандемии.

Бывший секретарь партийного комитета провинции Цзян Чаолян в августе получил смертный приговор с отсрочкой исполнения за взяточничество. В отношении бывшего губернатора Ван Сяодуна в мае начали проверку, а бывшего мэра Уханя Чжоу Сяньвана в октябре приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции.

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