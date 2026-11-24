В Китае ведется расследование в отношении секретаря Коммунистической партии Китая в Шанхае Чэнь Цзинина, входящего в состав Политбюро Китая. Об этом 24 ноября сообщило китайское государственное информагентство Синьхуа, пишет Channel NewsAsia.

Основания для расследования

Чэнь Цзинин расследуется по подозрению в «серьезных нарушениях дисциплины и законов». Channel NewsAsia отмечает, что в Китае такая формулировка часто используется как эвфемизм для коррупционных дел.

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В материале не уточняется, какие именно возможные нарушения стали основанием для расследования.

Должность Чэнь Цзинина

Чэнь Цзинин является секретарем Коммунистической партии Китая в Шанхае и членом элитного Политбюро страны. На фотографии Associated Press, опубликованной Channel NewsAsia, он 6 марта 2025 года участвовал в обсуждении правительственного отчета на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей в Пекине. Материал Channel NewsAsia ссылается на Reuters.

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