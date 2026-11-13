В Китае департамент образования провинции Шэньси создал совместную группу для расследования вопросов, поднятых в сети в отношении Яньаньского университета после смерти пианиста и доцента Бай Баого. Об этом South China Morning Post сообщила со ссылкой на заявление ведомства.

Бай Баого, преподававший в Академии изящных искусств имени Лу Синя при Яньаньском университете, умер 20 октября в возрасте 54 лет. 3 ноября в китайском интернете распространилась шестистраничная записка, которую, по данным нескольких китайских СМИ, опубликовал один из его учеников с согласия семьи преподавателя.

Заявления о требованиях к преподавателям

В записке Бай утверждал, что сотрудникам университета устанавливались жесткие показатели по привлечению корпоративного финансирования для исследований и публикации научных статей. По его словам, из-за сложности выполнения этих требований преподаватели якобы вкладывали собственные средства, перечисляли их университету через компании-партнеры, а затем получали деньги обратно через финансовые каналы учреждения. Он назвал такую практику фальсификацией выполнения показателей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Пианист писал, что в сентябре 2025 года отдел кадров сообщил ему о возможном понижении и изменении контракта из-за невыполнения критериев оценки. По его утверждению, от него требовали заплатить 150 тысяч юаней для выполнения требования по финансированию проекта и еще 50 тысяч юаней для обеспечения публикаций.

Реакция властей

Департамент образования Шэньси подтвердил смерть преподавателя и заявил, что придает большое значение вопросам, поднятым в сети. Ведомство сообщило, что проведет комплексное расследование, а дело будет рассмотрено в соответствии с законами и правилами.

Согласно профилю на сайте университета, Бай окончил Уханьскую консерваторию музыки, более 30 лет преподавал фортепиано, был членом Китайской ассоциации музыкантов, судьей фортепианных конкурсов и автором более десятка научных статей.

Читай нас в