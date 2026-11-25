В китайском городе Гуйян власти сформировали специализированное подразделение народного ополчения из работников дорожно-мостостроительной компании, которое готовят к ремонту аэродромов в военное время. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на газету Народно-освободительной армии Китая PLA Daily.

В подразделение вошли работники неназванной крупной компании, участвовавшей в строительстве моста через каньон Хуацзян в провинции Гуйчжоу. Мост длиной 2,9 км возвышается на 625 метров над дном ущелья. По данным издания, компания построила 28 мостов, входящих в сотню самых высоких в мире.

Подготовка ремонтных бригад

В PLA Daily отметили, что существующие ремонтные группы народного ополчения в районе Наньмин в Гуйяне не могли справиться с масштабными повреждениями взлетно-посадочных полос или значительными нарушениями работы дорожной сети. Местные власти начали привлекать специалистов по транспортной инфраструктуре в 2022 году.

Подразделение неоднократно тренировалось вместе с военнослужащими. Участники отрабатывали обследование взлетных полос, расчистку обломков и экстренное бетонирование. Военные устанавливали сроки и стандарты выполнения работ, а строительная компания хранит тяжелую технику и материалы, которыми совместно управляют военные и гражданские органы.

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Привлечение гражданских ресурсов

Аналитики, на которых ссылается издание, считают, что создание таких подразделений в мирное время должно обеспечить организованное привлечение гражданских ресурсов к возможному конфликту без ожидания экстренной мобилизации после начала боевых действий.

Подобные подразделения для ремонта аэродромов ранее создавали в провинции Шаньдун в 2018 году, в провинции Цзянсу в 2024 году и в Чэнду, столице соседней с Гуйчжоу провинции Сычуань, в апреле. Народно-освободительная армия Китая также испытывает беспилотные системы для восстановления аэродромов. Во время одних совместных военно-гражданских учений дроны картографировали повреждения полосы, роботизированные собаки с помощью лазеров работали с неразорвавшимися боеприпасами, а наземные беспилотные машины убирали опасные взрывные предметы до начала ремонта.

Эксперты, опрошенные South China Morning Post, отметили, что подготовленные гражданские инженеры могут дополнять ограниченное количество военных ремонтных подразделений. В то же время эффективность такой системы будет зависеть от масштаба повреждений, скорости мобилизации работников и условий боевых действий.

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