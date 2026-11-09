Китайские исследователи создали градиентные гидрогелевые электроды для неинвазивных интерфейсов мозг-компьютер. Во время визуального теста ввода данных они обеспечили точность более 94%, сообщает South China Morning Post.

Стабильная запись ЭЭГ

Разработку представила команда из Гуансийского университета, Гуансийского медицинского университета и Университета Цинхуа. В статье для рецензируемого журнала NPJ Flexible Electronics ученые описали электрод с постепенным изменением жесткости: он мягкий в месте контакта с кожей головы и более твердый возле соединения с электронной схемой.

По данным авторов работы, такая конструкция призвана уменьшить проблемы обычных жестких и равномерно мягких электродов, в частности смещение во время движения и вызванные движением колебания сигнала. Градиентные электроды интегрировали в коммерческую шапочку для электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Во время одного из испытаний электроды обеспечили непрерывную запись ЭЭГ в течение восьми часов, пока участник ходил, ел, читал и спал. Отдельно команда провела 14-часовой тест в состоянии покоя, во время которого участник каждый час выполнял задания на стабильность сигнала и движение.

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Задание с виртуальной клавиатурой

В тесте на стабильность участники, глядя на мерцающую виртуальную клавиатуру, вводили последовательность цифр от одного до девяти и дату. Точность ввода превысила 94%. В задании с движением они сосредотачивались на целевых виртуальных ячейках, над которыми перемещались цветные линии; точность в этом тесте превысила 90%.

Исследователи также сравнили разработку с коммерческими гелевыми электродами. По их данным, из-за высыхания геля их эффективность со временем существенно ухудшалась, а отдельные каналы становились почти непригодными через четыре-пять часов. Перед испытаниями на людях электроды проверили на мышах и не зафиксировали нежелательных реакций.

Ученые считают, что такие электроды могут расширить возможности длительной записи качественных сигналов ЭЭГ в неинвазивных системах мозг-компьютер. Среди потенциальных применений они назвали ежедневный медицинский мониторинг, наблюдение за сном и предупреждение о состояниях вроде эпилепсии.

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