В Китае восстановили электроснабжение после землетрясения магнитудой 7,0 — ECNS
В уезде Бацин города Нагчу в Сицзанском автономном районе на юго-западе Китая полностью восстановили электроснабжение после землетрясения магнитудой 7,0. Подачу электроэнергии в пострадавшем районе восстановили в 20:38 в субботу, сообщает ECNS.
Аварийные бригады на месте
Компания State Grid Xizang Electric Power Co., Ltd. направила в район аварийные команды для ремонта сети и поддержания подачи электроэнергии. По состоянию на субботу там были задействованы 301 ремонтник и 39 автомобилей.
Для работ также использовали 19 передвижных генераторов среднего и низкого напряжения, а также 83 комплекта аварийного оборудования и материалов для подключения к электросети.
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Освещение временных укрытий
Бригады обеспечивали электроэнергией оперативный штаб на месте, организовывали освещение во временных укрытиях, подключали к сети палатки и сборные дома. Работники также ремонтировали поврежденные линии электропередачи.
Компания заявила, что продолжит поддерживать электроснабжение ключевых объектов пострадавшего района, чтобы жители могли пережить зимний период в тепле и иметь надежный доступ к электроэнергии.