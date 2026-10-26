В уезде Бацин города Нагчу в Сицзанском автономном районе на юго-западе Китая полностью восстановили электроснабжение после землетрясения магнитудой 7,0. Подачу электроэнергии в пострадавшем районе восстановили в 20:38 в субботу, сообщает ECNS.

Аварийные бригады на месте

Компания State Grid Xizang Electric Power Co., Ltd. направила в район аварийные команды для ремонта сети и поддержания подачи электроэнергии. По состоянию на субботу там были задействованы 301 ремонтник и 39 автомобилей.

Для работ также использовали 19 передвижных генераторов среднего и низкого напряжения, а также 83 комплекта аварийного оборудования и материалов для подключения к электросети.

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Освещение временных укрытий

Бригады обеспечивали электроэнергией оперативный штаб на месте, организовывали освещение во временных укрытиях, подключали к сети палатки и сборные дома. Работники также ремонтировали поврежденные линии электропередачи.

Компания заявила, что продолжит поддерживать электроснабжение ключевых объектов пострадавшего района, чтобы жители могли пережить зимний период в тепле и иметь надежный доступ к электроэнергии.

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