Китайские исследователи в выборке из 26 836 мужчин установили, что ношение тесного нижнего белья ассоциировалось с более высокой распространенностью эректильной дисфункции и преждевременной эякуляции по данным скрининговых анкет, а также с несколько худшими показателями спермы. О результатах работы, опубликованной в Asian Journal of Andrology, сообщает South China Morning Post.

Данные почти 27 тысяч участников

Команда под руководством У Лимина из Центра репродуктивной медицины Первой аффилированной больницы Университета науки и технологий Китая набирала участников в репродуктивных клиниках с июля 2019 года по май 2025 года. Изначально для оценки фертильности привлекли 42 054 мужчин, а в окончательную выборку вошли 26 836.

Участники самостоятельно сообщали о типе белья, которое обычно носили. Свободные модели носил 21 221 мужчина, а тесные варианты — в том числе облегающие боксеры, трусы Y-front и стринги — 5 615. Все также заполняли анкеты о проблемах с эрекцией и преждевременной эякуляции и сдавали образцы для анализа спермы.

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Различия в анкетах и анализах

По результатам скрининговых анкет распространенность эректильной дисфункции составляла 62,7% среди мужчин, обычно носивших тесное белье, против 57,8% среди тех, кто выбирал свободное. Распространенность преждевременной эякуляции составила 30,8% и 23,2% соответственно.

В группе свободного белья средняя концентрация сперматозоидов составляла 63,9 млн на миллилитр, тогда как в группе тесного — 60,5 млн на миллилитр. Подвижность сперматозоидов также была выше: 46,3% против 44,1%. Авторы отметили, что тесное белье было связано со снижением отдельных параметров спермы на 5–10%.

Ограничения исследования

Исследователи также зафиксировали, что мужчины из группы тесного белья чаще курили, употребляли алкоголь и имели варикоцеле или простатит. В то же время авторы подчеркнули, что работа была одноцентровой и имела поперечный дизайн, поэтому ее результаты требуют дальнейшего изучения.

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