Китайский малозаметный многоцелевой истребитель J-35A прибыл в Чжухай на юге Китая, где его впервые представят на статической экспозиции на China International Aviation and Aerospace Exhibition. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китайский государственный телеканал CCTV сообщил, что самолет прибыл в аэропорт Цзиньвань в Чжухае утром 28 ноября. Ранее J-35A демонстрировали в полете на 15-м авиасалоне в Чжухае, однако нынешняя выставка станет его первым публичным показом на земле для международных посетителей.

Возможности J-35A

J-35A имеет одноместную двухдвигательную конструкцию с интегрированными крылом и фюзеляжем, а также двумя наклоненными килями. Самолет спроектирован для снижения радиолокационной заметности и противодействия другим малозаметным истребителям.

Основной задачей J-35A является завоевание превосходства в воздухе, однако он также может наносить удары по наземным и морским целям. По данным издания, истребитель предназначен для противодействия самолетам предыдущих поколений и системам противовоздушной обороны, а также для перехвата боевых самолетов, бомбардировщиков и крылатых ракет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным CCTV, на килях самолета для статической экспозиции размещена эмблема китайской авиастроительной корпорации AVIC, а не обозначения Военно-воздушных сил Китая. SCMP отмечает, что это воспринимается как сигнал о намерениях продвигать истребитель на внешних рынках.

Демонстратор MA700

Накануне в Чжухай также прибыл демонстратор регионального турбовинтового самолета MA700, разработанный компанией Xian Aircraft Industry Corporation. Он совершил четырехчасовой перелет из города Сиань. Разработка 70-местного самолета продолжается с 2013 года и неоднократно задерживалась из-за проблем с цепочками поставок.

MA700 первоначально планировали оснастить канадскими двигателями Pratt & Whitney Canada PW150C, однако после внесения Xian Aircraft Industry Corporation в американский торговый черный список в 2020 году экспорт этих двигателей ограничили. Разработчики перешли на китайский двигатель AEP400, который в 2026 году прошел начальную летную проверку вместе с MA700. Самолету еще предстоит пройти сертификацию, а наиболее экономичными для него считаются маршруты протяженностью 300–800 км.

Читай нас в