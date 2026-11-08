В Китае на новом 50-тысячетонном танкере для нефтепродуктов и химикатов испытали систему подачи микропузырьков под корпус. Согласно пресс-релизу, в течение пяти месяцев эксплуатационных испытаний она сократила чистое энергопотребление судна примерно на 5%, сообщает South China Morning Post.

Систему второго поколения Intelligent Bubble Lubrication System разработал Шанхайский институт проектирования и исследований торговых судов, являющийся дочерней структурой China State Shipbuilding Corporation. Танкер уже ввели в эксплуатацию, а результаты испытаний опубликовали в пресс-релизе от 17 октября.

Как работает система

Система непрерывно подает сжатый воздух под корпус судна, образуя между ним и морской водой слой микропузырьков. Это изменяет поток воды вдоль корпуса, снижает трение и количество энергии, необходимой для движения судна.

Принцип снижения сопротивления родственен технологии суперкавитации, применяемой для высокоскоростных торпед и подводных снарядов. В то же время в коммерческом судоходстве речь идет не о создании большой газовой полости вокруг объекта, а о слое воздушных микропузырьков у корпуса.

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Эффект зависит от работы компрессоров

Согласно оценке из пресс-релиза, танкер такого класса обычно потребляет около 20 тонн топлива в сутки. Сокращение расхода на 5% могло бы означать экономию примерно одной тонны топлива ежедневно. Однако это расчет на основе типичного потребления, а не прямое измерение суточной экономии во время испытаний.

Фактический эффект зависит от того, превышает ли снижение мощности, необходимой для движения судна, объем электроэнергии, который потребляют компрессоры для нагнетания воздуха. Новая версия системы имеет усовершенствованную схему подачи воздуха, автоматическое управление и мониторинг: она корректирует подачу воздуха в соответствии со скоростью и осадкой судна и анализирует энергоэффективность в реальном времени.

Разработчики заявили, что система совместима с судами на сжиженном природном газе, электроэнергии, метаноле или аммиаке. Контейнеровоз вместимостью 3300 TEU, уже оснащенный системой второго поколения, должны вскоре завершить и передать заказчику.

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