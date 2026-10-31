В Китае в опубликованных объявлениях о наборе 2027 года в программу xuandiaosheng не предусмотрели возможности подачи заявок для выпускников зарубежных университетов. Более десятка регионов провинциального уровня, включая Пекин и Шанхай, открыли прием заявок в сентябре и октябре. Как сообщает South China Morning Post, ни одно из доступных объявлений не содержит канала подачи заявок для кандидатов с образованием за рубежом.

Программа для будущих кадров

Xuandiaosheng, или система «отобранных выпускников», предназначена для отбора и подготовки будущих кадров партийно-государственного аппарата Китая. Участники программы должны несколько лет работать на низовом уровне — в поселках и городских районах — прежде чем перейти на руководящие должности в партийных или государственных органах.

Требования к кандидатам строже, чем при обычном наборе на государственную службу, и различаются в зависимости от региона. Обычно от претендентов требуют членства в Коммунистической партии Китая и опыта студенческого лидерства. Для тех, чье первое образование не соответствовало критериям, диплом зарубежного университета из утвержденного списка ранее мог быть путем к участию в программе.

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Изменение правил набора

По меньшей мере десять регионов, включая Пекин и Гуандун, прямо указывали отдельные ведущие зарубежные университеты среди приемлемых для наборов выпускников 2023 и 2024 годов. Среди регионов, которые тогда допускали выпускников иностранных вузов, во время кампании набора 2025 года такую возможность сохраняли только Шанхай и Хэнань. В нынешних объявлениях ее нет и там, а Хэйлунцзян прямо указал, что выпускники зарубежных университетов не могут участвовать.

Консультант Джаспер Цзян, который помогает студентам готовиться к отборам на государственную службу, заявил, что с 2024–2025 годов программа фактически перешла к набору исключительно среди выпускников университетов материкового Китая. По данным агентства Синьхуа, количество должностей в национальном наборе на государственную службу сократилось примерно с 39 700 для набора 2025 года до 35 700 для набора 2027 года.

Профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Виктор Ши предположил, что одним из факторов ограничений могут быть соображения национальной безопасности. В то же время Министерство государственной безопасности Китая в июле 2025 года заявляло, что иностранные разведывательные и специальные службы давно рассматривают сообщество студентов за рубежом как цель для вербовки.

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