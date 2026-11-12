В Китае впервые испытали солнечный дрон с полетом до 30 часов — ECNS
В Китае солнечный беспилотник Qingqibing, рассчитанный на полет продолжительностью до 30 часов, совершил первый вылет в аэропорту на северо-западе страны. Об этом сообщает ECNS со ссылкой на 11-й научно-исследовательский институт Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.
Характеристики аппарата
Аппарат полностью работает на солнечной энергии и имеет электрическую силовую установку. Его длина составляет 3,2 метра, а размах крыла — 8 метров. Согласно проектным характеристикам, максимальная продолжительность полета дрона должна достигать 30 часов.
Беспилотник имеет модульную конструкцию, позволяющую быстро устанавливать различную полезную нагрузку. Среди возможных вариантов оборудования названы средства связи и аппаратура дистанционного зондирования.
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Быстрое развертывание
Qingqibing можно запускать с автомобильной пусковой системы. По данным института, наземная подготовка к запуску занимает около 20 минут, что должно обеспечить оперативное развертывание аппарата.
Разработчики позиционируют дрон как энергоэффективный и недорогой аппарат, пригодный для быстрого серийного производства. Его потенциальное применение охватывает инспекцию протяженных трубопроводов и крупных водохозяйственных проектов, геодезические и природоресурсные обследования, проверки территорий после стихийных бедствий и мониторинг больших площадей.