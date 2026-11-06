В китайском городе Голмуд первый энергоблок угольной электростанции Huadian Golmud Phase I был введен в коммерческую эксплуатацию после 168-часового пробного запуска. Он стал самым высокогорным ультрасверхкритическим угольным энергоблоком в стране, сообщает ECNS.

Энергоблок на высоте 2850 метров

Проект расположен в провинции Цинхай на средней высоте 2850 метров над уровнем моря. Его первая очередь предусматривает два угольных энергоблока мощностью по 660 МВт. Первый блок начал коммерческую работу 5 ноября.

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Общий объем инвестиций в проект составляет примерно 6,2 млрд юаней. После полного ввода в эксплуатацию объект должен производить около 6 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно. По данным издания, этого достаточно для обеспечения около 6,6 млн жителей.

Технические вызовы

Первый энергоблок был включен в пятый перечень ключевого первого в своем роде технического оборудования в энергетической отрасли, определенный Национальной энергетической администрацией Китая. Проект должен решать технические задачи, связанные с работой на большой высоте, использованием угля с высоким содержанием щелочей и глубоким регулированием пиковых нагрузок.

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