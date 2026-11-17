Китайские исследователи предложили в компьютерной модели орбитальную группу из 40 многоразовых беспилотных аппаратов, которая могла бы начинать спуск к любой точке Земли после максимальной паузы в две с половиной минуты. Для большинства населённых регионов на широтах от 60 градусов северной до 60 градусов южной широты задержка, согласно расчётам, составила бы около минуты, сообщает South China Morning Post.

Речь идёт не о времени полёта к цели, а о максимальном времени ожидания момента, когда один из аппаратов займёт подходящее положение для схода с орбиты. Все выводы исследования основаны исключительно на компьютерном моделировании.

Модель с 40 аппаратами

Работу выполнила команда Ду Чунжуя из Школы астронавтики Северо-Западного политехнического университета в Сиане. Исследование опубликовали 30 октября в рецензируемом китайском журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica.

В модели аппараты работали на круговых орбитах высотой 400 км. Исследователи использовали эталонную модель гиперзвукового планирующего аппарата CAV-H, а не фактические характеристики китайского экспериментального космоплана Shenlong. Предполагалось, что после снижения до высоты 100 км аппарат начинал бы атмосферное планирование, имея максимальную дальность около 10 348 км и возможность бокового манёвра на 2 485 км.

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Команда учла время орбитального перехода, возможности атмосферного планирования и вращение Земли. Для оптимизации наклона орбит, расстояния между орбитальными плоскостями и позиций аппаратов учёные применили метод искусственного интеллекта.

Меньшие промежутки между возможностями схода с орбиты

По результатам 24-часовой симуляции оптимизированная конфигурация обеспечила максимальный интервал между возможностями достижения определённой точки в мире примерно в две с половиной минуты. Для лучшей протестированной традиционной конфигурации спутниковой системы Уокера этот показатель составил 8,6 минуты.

Концентрация на широтах, где проживает большинство населения планеты, сократила максимальный интервал до одной минуты — на 58,8%. В то же время такая схема ухудшала покрытие вблизи полюсов.

Исследователи назвали среди возможных сфер применения оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и быстрые перевозки. Издание отмечает, что подобная система потенциально может иметь и военное значение, поскольку манёвренные аппараты, уже находящиеся на орбите, могли бы начинать спуск после получения команды.

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