В пещерах Басянь и Насянь в китайской провинции Гуанси исследователи нашли девять ископаемых человеческих зубов. Восемь из них по морфологическим признакам отнесли к Homo erectus, а ещё один зуб точно идентифицировать не удалось. Останки датировали периодом примерно от 324 тысяч до 184 тысяч лет назад, сообщает Live Science.

Новые данные о Homo erectus

Ранее самые поздние физические доказательства пребывания Homo erectus в материковой части Азии датировали примерно 400 тысячами лет назад. Новые находки указывают, что этот вид мог обитать в южном Китае значительно позже. Зубы обнаружили среди более чем 18 тысяч ископаемых останков животных, в том числе приматов, слонов, носорогов и других копытных.

Возраст останков и окружающих отложений определяли радиометрическими методами, в том числе по распаду урана. Учёные также отобрали образцы пяти зубов для анализа древних белков, поскольку ДНК разрушается легче. Белковые сигнатуры четырёх зубов, которые по форме напоминали зубы Homo erectus, совпали с данными, ранее полученными для этого вида.

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Загадочный девятый зуб

Пятый проанализированный образец, обозначенный как PA1796, отличается от зубов Homo erectus, неандертальцев и современных людей. Анализ показал, что он принадлежал особи мужского пола, однако не выявил узнаваемой белковой сигнатуры. Авторы исследования предполагают, что зуб мог принадлежать другому виду гомининов, жившему в этой местности в то же время.

Некоторые специалисты допускают, что этот образец мог принадлежать денисовцу или представителю родственной линии, однако окончательного вывода нет. Другое исследование тех же зубов и зубов животных из пещер показало, что популяция Homo erectus употребляла растительную и животную пищу в тропической экосистеме, похожей на дождевой лес.

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