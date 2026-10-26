Вблизи границы КНДР с Южной Кореей заметили 122-мм самоходную гаубицу. Ее присутствие является редким случаем открытого размещения такой артиллерии, сообщает The Japan Times.

Артиллерию зафиксировали у границы

Южнокорейское агентство Yonhap сообщило о гаубице в воскресенье. Оно сослалось на фотографии, сделанные со смотровой площадки в южнокорейском приграничном городе Кимпхо. По данным агентства, на снимках, вероятно, видна артиллерийская установка, а также северокорейские военные, проводившие учения на побережье уезда Кэпхун.

Побережье Кэпхуна расположено примерно в 1,5 километра от смотровой площадки. Профессор Университета Кённам в Сеуле Лим Ыль Чхоль назвал необычным то, что КНДР столь заметно демонстрирует самоходную артиллерию. По его мнению, Пхеньян таким образом сигнализирует о намерении обеспечивать свою пограничную политику силой, а не диалогом или переговорами, а также предостерегает Сеул от эскалации напряженности на границе.

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Переписка в Совете Безопасности ООН

Напряженность между КНДР и Южной Кореей также усилилась после письма представителя Пхеньяна в Совет Безопасности ООН. По сообщению государственного агентства KCNA, КНДР повторила утверждение о том, что Сеул сфабриковал сентябрьский инцидент с миной в демилитаризованной зоне.

Письмо КНДР стало ответом на обращение Южной Кореи в Совбез ООН на прошлой неделе. Сеул заявил, что взрыв 21 сентября в демилитаризованной зоне вызвала мина, заложенная северокорейскими военными, и назвал это нарушением Соглашения о перемирии в Корейской войне. Командование ООН, осуществляющее надзор за демилитаризованной зоной, также заявляло, что мина с северокорейской стороны линии разграничения нарушила условия перемирия. Пхеньян отрицает ответственность.

Министерство объединения Южной Кореи заявило, что письмо КНДР повторяет прежнюю позицию Пхеньяна и призвано оправдать работы по обозначению границы. Сеул предлагал КНДР диалог для снижения напряженности на границе.

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