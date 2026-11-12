В Израиле первое заседание ключевой парламентской Комиссии по организационным вопросам сопровождалось криками и взаимными оскорблениями. Председатель комиссии Рой Фолькман распорядился, чтобы депутатка Тали Готлив покинула зал после того, как она неоднократно перебивала других выступающих, сообщает Anadolu Agency.

Готлив представляет ультраправую партию «Оцма йехудит» («Еврейская сила»), которую возглавляет министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Когда ее выводили из помещения, она продолжала протестовать и выкрикивать.

Голосование за состав комиссии

Ранее Кнессет утвердил состав комиссии 63 голосами против 50. Это стало первым поражением блока исполняющего обязанности премьер-министра Биньямина Нетаньяху в новоизбранном парламенте. Временная комиссия координирует парламентскую работу и формирует другие комиссии, пока продолжаются переговоры о следующем правительстве.

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Несмотря на споры, комиссия одобрила назначение лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана председателем временной Комиссии по иностранным делам и обороне. Временную Финансовую комиссию возглавит депутат Кнессета Лиран Ависар Бен-Хорин.

Оскорбления между депутатами

Столкновения начались почти сразу после открытия заседания. Женщины-депутатки назвали новичка от «Ликуда» Эреза Тадмора похитителем оружия, ссылаясь на его осуждение за кражу военного снаряжения во время службы в армии. По данным газеты Yedioth Ahronoth, Тадмор был приговорен к 45 дням заключения.

Позднее Тадмор назвал депутатку Мерав Бен-Ари курицей, после чего женщины в зале обвинили его в мизогинии. Он также призвал к единству и одновременно заявил, что блок Гади Айзенкота объединился с арабскими партиями, которых он назвал сторонниками терроризма. Спор происходит в преддверии запланированного на 17 ноября голосования по замене спикера Кнессета Амира Оханы.

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