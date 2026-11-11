В Израиле депутаты Кнессета Меир Поруш и Эляким Старк от партии «Единство Торы» внесли два законопроекта, касающихся статуса ультраортодоксальных учащихся ешив и женатых мужчин, обучающихся в колелях. Один документ предусматривает возможность отсрочки военной службы до 26 лет, другой — годовое приостановление арестов, расследований и уголовных производств в отношении тех, кто соответствует установленным условиям, сообщает Jerusalem Post.

Отсрочка до 26 лет

Первый законопроект наделяет министра обороны полномочиями отсрочивать службу студентам ешив, которые регулярно посвящают религиозному обучению не менее 45 часов в неделю. Для мужчин, обучающихся в колелях, требование составляет не менее 40 часов в неделю.

Каждая отсрочка может действовать до одного года и продлеваться до достижения студентом 26 лет. После этого возраста министр обороны должен предоставить полное освобождение от обязательной военной службы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проект также содержит переходные положения, призванные урегулировать статус учащихся в период после прекращения действия предыдущего правового механизма. Лица, которые до вступления нового закона в силу соответствовали требованиям к обучению, не будут привлечены к ответственности за неявку на военную службу. Если производство уже начато или вынесено решение, производство или исполнение решения должны быть немедленно прекращены.

Годовое приостановление мер

Второй документ, который его авторы назвали «законом о приостановлении арестов», предлагает на один год остановить аресты, расследования и уголовные принудительные меры в отношении учащихся ешив — до принятия комплексного законодательства об их статусе.

Законопроект запрещает начинать процедуры принудительного характера по Закону о военной службе или Закону о военной юстиции против учащихся, которые должны были явиться для прохождения службы 1 июля 2023 года или позднее. Для этого они должны заявить об обучении в ешиве не менее 45 часов в неделю или в колеле не менее 40 часов, а также подтвердить, что не имеют другой работы.

Читай нас в