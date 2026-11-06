В Книсне, ЮАР, Демократический альянс (DA) занял первое место на местных выборах 4 ноября, однако не получил большинства в муниципальном совете. Партия получила девять из 21 места и 44,41% голосов против 35,44% на выборах 2021 года, сообщает Daily Maverick. Данные основаны на завершенном подсчете голосов.

Переговоры о коалиции

Для контроля над советом необходимы 11 мест. DA может получить большинство в коалиции с Freedom Front Plus (FF+) и Knysna Civic Association. В то же время коалиция всех остальных партий, за исключением DA и FF+, также может получить необходимые 11 мест.

Африканский национальный конгресс (ANC) имеет в совете Книсны четыре места, Patriotic Alliance — два. Еще шесть мест получили партии, имеющие по одному представителю, в том числе Южноафриканская коммунистическая партия, EFF и FF+. В 2016 году DA имел 10 мест и вместе с одним мандатом Cope контролировал совет.

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Результаты в других муниципалитетах

В Салданья-Бей DA также не получил единоличного контроля, набрав 49,11% голосов. В совете из 31 члена Patriotic Alliance имеет шесть мест, ANC — четыре, а FF+ — два. Сотрудничество DA с FF+ обеспечило бы им большинство, хотя результат переговоров не определен.

DA получил единоличный контроль в Стелленбосе, Дракенстейне, Хессекве, Бергривере, Свартланде, Оверстранде и Моссел-Бее. В Джордже партия получила 28 из 55 мест и 50,26% голосов, тогда как все остальные политические силы вместе имеют 27 мест.

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