Палеонтологи из Университета Оклахомы идентифицировали в музейной коллекции Монреаля ископаемого криноида возрастом более 450 миллионов лет, у которого сохранились мягкие ткани. Образец принадлежит к вымершему виду Dendrocrinus simcoensis — древнему морскому животному, родственному современным морским звёздам. О находке сообщает ScienceDaily.

Редкая сохранность тканей

Исследователи установили, что в образце сохранились трубчатые ножки — небольшие гибкие структуры иглокожих. К этой группе морских животных также относятся морские звёзды и морские ежи. По данным учёных, это второй известный случай обнаружения ископаемых мягких тканей у криноидов и самый древний задокументированный пример.

Обычно ископаемые остатки криноидов представлены только твёрдыми скелетными частями, поскольку мягкие ткани быстро разлагаются после смерти животного. Палеонтолог Лена Коул отметила, что их сохранению способствуют исключительно редкие условия среды. Учёные подчёркивают, что, хотя известны миллионы ископаемых криноидов, мягкие ткани у них обнаружили лишь во второй раз.

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Сведения о питании

Трубчатые ножки помогали криноидам захватывать частицы пищи из морской воды и взаимодействовать с океаническими течениями. Их форма, размер и расположение могут свидетельствовать о способе питания животного и среде, к которой оно было приспособлено. Палеонтолог Дэвид Райт сравнил значение этих структур для исследований с ролью зубов в изучении млекопитающих.

Исследователи также сопоставили древний образец с современными криноидами и выявили заметные анатомические различия. По мнению учёных, это даёт новые сведения о том, как на протяжении сотен миллионов лет менялись строение и стратегии питания этих морских животных.

Образец из музейной коллекции

Ископаемый образец годами хранился в монреальском Musée de paléontologie et de l'évolution. Его научную ценность установили Коул и Райт, когда подробнее осмотрели образец во время посещения музея. Исследователи отметили, что крупные музейные коллекции могут содержать образцы, значение которых становится понятным благодаря новым методам и специализированным исследованиям.

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