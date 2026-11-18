В Колумбии системы предупреждения немецкого банка Deutsche Bank потерпели масштабный сбой, сообщает Der Spiegel. Издание отмечает, что банки считают Колумбию страной высокого риска, а организованная преступность в ней подрывает государство.

Проект «Кали»

Der Spiegel называет материал «Проект Кали» и пишет о чувствительных операциях Deutsche Bank в Колумбии. Публикация входит в серию «Inside Deutsche Bank», посвященную деятельности банка. Авторами статьи указаны Мария Кристоф и Тимо Шобер, а датой публикации — 18 ноября 2026 года.

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Возможные последствия

По оценке издания, сбои в системах предупреждения могли облегчить отмывание денег, эксплуатацию и торговлю наркотиками. Der Spiegel представляет эту связь как вероятную, а не как установленный факт.

В подписи к иллюстрации издание также упоминает протесты в Колумбии в 2019 году, насилие, контрабанду кокаина и отмывание денег.

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