По состоянию на 1 ноября 2026 года в Колумбии не обнародовали решение по дисциплинарному делу Карлоса Хулиана Кайседо — партнера бывшего президента государственной нефтяной компании Ecopetrol Рикардо Роа. Государственный надзорный орган Procuraduría General de la Nación выдвинул Кайседо дисциплинарные обвинения 16 июня 2025 года. Как сообщает The Rio Times, решения по делу до сих пор нет, а Кайседо не был признан ответственным.

Обстоятельства дисциплинарного дела

Производство касается работы Кайседо советником в Национальном институте дорог Колумбии Invías в 2023 году. По данным Procuraduría, он занял эту должность 24 января 2023 года. Орган проверяет, сохранял ли Кайседо одновременно контракт на оказание услуг с Университетом Паскуаля Браво, действовавший с 30 января по 17 октября того же года.

Надзорный орган рассматривает возможное нарушение правил несовместимости для государственных служащих, а также принципов публичной морали и прозрачности. Procuraduría квалифицировала предполагаемый проступок как gravísima — наиболее тяжкую категорию дисциплинарных нарушений — и указала на возможную грубую небрежность, а не умысел.

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Связь с Ecopetrol

В заявлении Procuraduría не упоминаются ни Ecopetrol, ни Роа. В документе также нет сведений о причастности к делу средств, работников или контрактов нефтяной компании. Связь с Ecopetrol заключается в том, что Кайседо является партнером Роа, который возглавлял компанию до 30 июля 2026 года.

23 июля 2026 года Ecopetrol сообщила, что Роа покинет должность в конце месяца, не назвав причин его ухода. После этого компанией временно управляли Хуан Карлос Уртадо Парра и Камило Барко. 24 сентября совет директоров назначил Хоакина Гутьерреса Кабальеро главным исполнительным директором Ecopetrol с 28 сентября 2026 года.

Дальнейшее рассмотрение

После выдвижения обвинений Кайседо может предоставить ответ, а решение должно принять отдельное подразделение Procuraduría. Надзорный орган не сообщал дату такого решения; его последнее публичное заявление по этому делу датировано июнем 2025 года. По результатам рассмотрения Кайседо могут освободить от ответственности или применить к нему дисциплинарную санкцию, а решение обычно можно обжаловать.

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