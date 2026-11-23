В Колумбии дроны и взрывчатка атаковали штаб батальона в городе Ла-Хагуа-де-Ибирико, департамент Сесар. В результате атаки, произошедшей вечером в субботу, погиб один военнослужащий, еще как минимум 12 получили ранения, сообщает Breaking Defense.

Серия атак с применением дронов

Это не первый такой случай за последние месяцы. Ранее в этом месяце беспилотники сбросили взрывчатку на военную базу в Санта-Роса-дель-Сур в департаменте Боливар, в результате чего погибли трое солдат. В октябре аналогичной атаке подверглось судно 42-го Речного батальона морской пехоты на реке Гуапи: один морской пехотинец погиб, еще четверо были ранены.

В сентябре в регионе Валье-дель-Каука был поврежден гражданский радар после того, как, по сообщениям, в него врезался беспилотник со взрывчаткой. По данным Caracol Radio, в течение первых 100 дней президентского срока Абелардо де ла Эсприельи в стране произошло не менее 93 атак с применением дронов. Из 26 военнослужащих, погибших за этот период, по меньшей мере 11 стали жертвами взрывчатки, сброшенной с беспилотников.

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Необходимость защиты от дронов

Колумбийские военные уже располагают некоторыми средствами борьбы с беспилотниками. 8 ноября Министерство обороны опубликовало фотографии военнослужащих с ружьями для глушения сигнала и заявило, что в департаменте Чоко им удалось нейтрализовать дрон, чтобы не допустить сброса гранат на солдат.

В то же время собеседник издания, бывший полковник колумбийской армии, заявил, что подразделения в прифронтовых районах часто не имеют защиты от беспилотных систем. По его мнению, вооруженным силам нужны стационарные и мобильные системы противодействия дронам. Бывшая заместительница помощника министра обороны США по делам Западного полушария Ребекка Билл Чавес также подчеркнула, что наряду с техническими средствами Колумбии необходимо усиливать разведку, чтобы выявлять сети, поставляющие и модифицирующие дроны и обучающие операторов.

8 ноября Министерство обороны Колумбии также сообщило об изъятии склада оружия, который, по данным ведомства, принадлежал группировке Clan del Golfo. Среди изъятого были беспилотник и 35 гранат, приспособленных для сброса с него.

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