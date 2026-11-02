В Колумбии в возрасте 78 лет умер бывший командир партизанского движения М-19, политик и один из сопредседателей Национальной учредительной ассамблеи 1991 года Антонио Наварро Вольф. Его смерть 1 ноября подтвердила семья, сообщает The Rio Times.

В заявлении семьи говорится, что Наварро Вольф умер в 14:42 по колумбийскому времени. Родные назвали его «Человеком мира» и попросили уважать их частную жизнь во время траура. Причину смерти и место, где он умер, семья не раскрыла. Подробности прощания должны были сообщить 2 ноября.

От М-19 к политике

Антонио Наварро Вольф родился 9 июля 1948 года в городе Пасто, департамент Нариньо на юго-западе Колумбии. Он получил образование по специальности санитарная инженерия в Университете дель Валье, а позднее проходил последипломное обучение в Университете Лафборо в Великобритании.

В 1970-х годах он присоединился к М-19 — колумбийской партизанской вооруженной группировке. Наварро Вольф стал вторым командиром организации и координировал ее переговорную комиссию во время переговоров с властями в 1984–1985 годах.

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В 1985 году он потерял ногу в результате взрыва гранаты в городе Кали. М-19 заключило мирное соглашение с правительством президента Вирхилио Барко и демобилизовалось в марте 1990 года. После убийства лидера движения Карлоса Писарро в апреле 1990 года Наварро Вольф стал кандидатом М-19 на президентских выборах и занял третье место.

Работа над конституцией

В 1990 году Наварро Вольф занимал должность министра здравоохранения. В следующем году он стал одним из трех сопредседателей Национальной учредительной ассамблеи, которая подготовила действующую конституцию Колумбии.

Позднее он был мэром Пасто, членом Палаты представителей от Боготы, сенатором, губернатором департамента Нариньо и секретарем правительства Боготы. На более позднем этапе политической карьеры он был связан с партией «Зеленый альянс».

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