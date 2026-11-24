В Колумбии взорвался заминированный автомобиль, десятки раненых — Anadolu Agency
В колумбийском городе Вильявисенсио возле штаб-квартиры администрации департамента Мета взорвался заминированный автомобиль. В результате атаки пострадали десятки человек, сообщает Anadolu Agency.
Повреждены здания в центре города
Взрыв произошел поздно вечером в понедельник на территории правительственного комплекса в центральном парке Вильявисенсио. Взрывная волна нанесла значительный ущерб административному зданию и соседним объектам, разрушив фасады нескольких сооружений.
Среди раненых — пятеро охранников, работавших в штаб-квартире администрации департамента. По состоянию на утро вторника власти не сообщали о погибших.
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Реакция властей и полиции
Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья осудил взрыв и заявил, что виновные будут привлечены к ответственности. Он также обвинил наркоторговые группировки в попытке запугать его администрацию и заявил, что его правительство не будет вести с ними диалог.
Губернатор департамента Мета Рафаэла Кортес сообщила о координации экстренных мер и мер безопасности с военными и полицией. Полиция задействует оперативные, следственные и разведывательные ресурсы для установления причастных. Офис омбудсмена осудил применение взрывчатки в городских районах, назвав это серьезной угрозой для гражданского населения.