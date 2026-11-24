В колумбийском городе Вильявисенсио возле штаб-квартиры администрации департамента Мета взорвался заминированный автомобиль. В результате атаки пострадали десятки человек, сообщает Anadolu Agency.

Повреждены здания в центре города

Взрыв произошел поздно вечером в понедельник на территории правительственного комплекса в центральном парке Вильявисенсио. Взрывная волна нанесла значительный ущерб административному зданию и соседним объектам, разрушив фасады нескольких сооружений.

Среди раненых — пятеро охранников, работавших в штаб-квартире администрации департамента. По состоянию на утро вторника власти не сообщали о погибших.

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Реакция властей и полиции

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья осудил взрыв и заявил, что виновные будут привлечены к ответственности. Он также обвинил наркоторговые группировки в попытке запугать его администрацию и заявил, что его правительство не будет вести с ними диалог.

Губернатор департамента Мета Рафаэла Кортес сообщила о координации экстренных мер и мер безопасности с военными и полицией. Полиция задействует оперативные, следственные и разведывательные ресурсы для установления причастных. Офис омбудсмена осудил применение взрывчатки в городских районах, назвав это серьезной угрозой для гражданского населения.

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