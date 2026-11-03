В Колумбии в результате серии взрывов погибли пять человек, среди них двухмесячный ребенок. Об этом сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприелла, пишет Der Spiegel.

Взрывы в Планадасе

Больше всего жертв было в городке Планадас в департаменте Толима в центральной части страны. Там погибли четыре человека, в том числе младенец. По данным властей департамента, еще 18 человек получили ранения, а 177 жилых домов были повреждены.

Власти Толимы сообщили, что всего в Планадасе взорвались три взрывных устройства. По их данным, в воскресенье вечером возле армейской базы в муниципалитете взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате также были повреждены больница и несколько жилых домов.

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Мэр Планадаса Хуан Камило Уэхе сообщил местному телеканалу, что многих пострадавших доставили в школу, где им оказывали медицинскую помощь. Он также заявил, что нападение поставило под угрозу пациентов и медицинский персонал больницы.

Заявления властей

Власти Толимы возложили ответственность за нападение на диссидентские группировки бывшей повстанческой организации FARC. Президент де ла Эсприелла назвал нападавших «наркотеррористами», не уточнив, о каких именно группах идет речь.

Во время другого нападения в городке Альхесирас в департаменте Уила погиб полицейский. Ранения также получили полицейские и гражданские. Другие атаки произошли в департаменте Каука. Президент заявил о намерении усилить силы безопасности и ввести специальные меры, чтобы предотвратить новые нападения и восстановить контроль над территориями.

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