1 ноября в Колумбии задержали 49-летнего мексиканского федерального судью Луиса Бенитеса Алькантару. США запросили его экстрадицию и, по данным американских чиновников, обвиняют его по делу о предполагаемом получении 2 млн долларов США от наркоторговцев, сообщает Mexico News Daily.

Обвинения США

По утверждению американских чиновников, Бенитес получил деньги за решения, которые способствовали освобождению из-под стражи канадца Эндрю Кларка. Американские чиновники назвали Кларка вторым по влиянию участником транснациональной преступной организации, которую, по данным США, возглавлял бывший канадский олимпийский сноубордист Райан Джеймс Уэддинг.

Кларка задержали в Мексике в октябре 2024 года по американским обвинениям в наркоторговле, убийстве и покушении на убийство. США подали запрос на его экстрадицию в ноябре того же года. Бенитес председательствовал в экстрадиционном производстве, а в феврале 2025 года вынес решения, которые непосредственно способствовали освобождению Кларка, утверждают американские чиновники.

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Девять пунктов обвинения

Кларка повторно задержали через несколько дней и впоследствии экстрадировали в США. Там ему вменяют, в частности, распространение и хранение кокаина и метамфетамина, участие в продолжающейся преступной деятельности, а также преступления, связанные с убийством и покушением на убийство.

Большое жюри присяжных в США предъявило Бенитесу девять пунктов обвинения в пособничестве после совершения преступления. Министерство юстиции США также обвиняет его в пособничестве в наркоторговле и убийстве. В случае признания вины судье может грозить до 15 лет лишения свободы по каждому пункту. По данным издания, это первый мексиканский федеральный судья, которому США предъявили обвинения.

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