В Конституционном трибунале Польши создают ячейку «Солидарности» — Polsat News
Часть сотрудников Конституционного трибунала Польши решила создать ячейку Независимого самоуправляемого профсоюза «Солидарность». Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на портал tysol.pl. Участники инициативы заявили, что обеспокоены соблюдением трудовых прав и стабильностью занятости после последних событий в учреждении.
Обеспокоенность трудовыми вопросами
О намерении создать профсоюзную ячейку в Конституционном трибунале объявили в воскресенье. В понедельник инициаторы объяснили tysol.pl, что опасаются возможного нарушения их прав в связи с отстранением председателя трибунала от исполнения служебных обязанностей.
Представители инициативы подчеркнули, что действия в сфере трудового права от имени работодателя — Конституционного трибунала — должны осуществляться его председателем Богданом Свенчковским или лицами, которым он предоставил соответствующие полномочия. По их мнению, нынешнее руководство учреждения не гарантирует соблюдения трудовых прав работников.
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Позиция инициаторов
Работники также заявили о беспокойстве из-за внутреннего хаоса в трибунале, который, по их мнению, может сказаться на качестве работы учреждения. Они обратили внимание на действия Анны Корвин-Пйотровской: после событий в ночь на 31 октября 2026 года она публично заявила, что берет на себя руководство работой трибунала, а затем начала действовать по вопросам трудовых отношений и организации работы.
Инициаторы утверждают, что правовые основания и объем полномочий Корвин-Пйотровской вызывают серьезные сомнения. По их словам, работники оказались в центре спора о компетенциях и сталкиваются с неопределенностью относительно действительности принятых решений и стабильности своего профессионального положения. Временная комиссия ячейки не сообщила, какая доля работников решила вступить в создаваемую организацию.