Часть сотрудников Конституционного трибунала Польши решила создать ячейку Независимого самоуправляемого профсоюза «Солидарность». Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на портал tysol.pl. Участники инициативы заявили, что обеспокоены соблюдением трудовых прав и стабильностью занятости после последних событий в учреждении.

Обеспокоенность трудовыми вопросами

О намерении создать профсоюзную ячейку в Конституционном трибунале объявили в воскресенье. В понедельник инициаторы объяснили tysol.pl, что опасаются возможного нарушения их прав в связи с отстранением председателя трибунала от исполнения служебных обязанностей.

Представители инициативы подчеркнули, что действия в сфере трудового права от имени работодателя — Конституционного трибунала — должны осуществляться его председателем Богданом Свенчковским или лицами, которым он предоставил соответствующие полномочия. По их мнению, нынешнее руководство учреждения не гарантирует соблюдения трудовых прав работников.

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Позиция инициаторов

Работники также заявили о беспокойстве из-за внутреннего хаоса в трибунале, который, по их мнению, может сказаться на качестве работы учреждения. Они обратили внимание на действия Анны Корвин-Пйотровской: после событий в ночь на 31 октября 2026 года она публично заявила, что берет на себя руководство работой трибунала, а затем начала действовать по вопросам трудовых отношений и организации работы.

Инициаторы утверждают, что правовые основания и объем полномочий Корвин-Пйотровской вызывают серьезные сомнения. По их словам, работники оказались в центре спора о компетенциях и сталкиваются с неопределенностью относительно действительности принятых решений и стабильности своего профессионального положения. Временная комиссия ячейки не сообщила, какая доля работников решила вступить в создаваемую организацию.

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