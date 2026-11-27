Исследователи Колумбийского университета проанализировали записи активности отдельных нейронов в 43 участках коры головного мозга мышей и пришли к выводу, что большинство таких клеток не имеют лишь одной узкой функции. Как сообщает ScienceDaily, нейроны в основном способны реагировать на разные виды информации, хотя специализированные клетки также существуют.

Записи из 43 участков коры

Для анализа ученые использовали данные консорциума International Brain Laboratory. Они сосредоточились на мышах, выполнявших одинаковое задание, чтобы сравнить активность клеток в одинаковых экспериментальных условиях. Ранее исследования этого вопроса часто различались по видам животных, участкам мозга и характеру задач, из-за чего давали неодинаковые выводы о специализации нейронов.

В то же время работа выявила различия между участками коры. В первичных сенсорных зонах, в частности тех, которые обрабатывают зрительную информацию, нейроны чаще демонстрировали специализированные реакции. В других областях коры активность отдельных клеток была значительно более разнообразной.

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Разные клетки обрабатывают информацию по-своему

Авторы отмечают, что региональная организация мозга при этом сохраняется: по реакциям нейрона во время задания можно было с высокой точностью определить, к какому функциональному модулю он относится. Однако принадлежность к такому модулю не означала, что клетка реагирует только на одну характеристику. Кроме того, паттерны активности большинства нейронов редко повторяли паттерны других клеток.

По мнению исследователей, один нейрон может одновременно реагировать, например, на цвет и форму объекта. Совокупности таких клеток формируют многомерные представления, которые позволяют мозгу различать несколько свойств предметов и повторно использовать комбинации нейронной активности для разных задач.

Статью под названием Rarely categorical and highly separable: how neural representations change along the cortical hierarchy опубликовали в журнале Nature. Далее команда планирует вместе с исследовательской группой Калифорнийского технологического института проверить, обладают ли нейроны человека подобными свойствами, а также выяснить, зависит ли степень специализации клеток от требований конкретной задачи.

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