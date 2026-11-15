В Кот-д’Ивуаре открыли СЭС с ожидаемой выработкой почти 90 ГВт·ч в год — France 24
В июле в городе Феркеседугу на севере Кот-д’Ивуара открыли новую солнечную электростанцию. Ожидается, что она будет вырабатывать почти 90 гигаватт-часов электроэнергии ежегодно.
Видеорепортаж о новой станции
О новом объекте и солнечных целях страны рассказывается в видеорепортаже France 24, опубликованном 15 ноября 2026 года. Автор видео Джулия Гуггенхайм посетила станцию в Феркеседугу. Продолжительность репортажа составляет 2 минуты 6 секунд.
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Зависимость от ископаемого топлива
Кот-д’Ивуар в значительной степени зависит от ископаемого топлива. В материале рассматривается, сможет ли страна перейти на солнечную энергетику, чтобы сделать энергопотребление более экологичным и устойчивым. France 24 характеризует станцию как новую. Станция расположена на севере страны. France 24 представляет ее открытие в июле в контексте поиска альтернативы ископаемому топливу.