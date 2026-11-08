В Кракове, Польша, двое хирургов — доктор Матеуш Вердак и профессор Михал Пендзивятр — помогали раненым полицейским и нападавшему после перестрелки на перекрёстке улиц Страдомской и Дитля. Медики стали очевидцами завершения полицейской погони, сообщает RMF24.

Помощь на месте происшествия

По словам профессора Пендзивятра, он и Вердак обедали с семьями в ресторане неподалёку от перекрёстка. Услышав выстрелы, они укрылись в аптеке. Когда стрельба прекратилась, врачи побежали к раненым.

Пендзивятр рассказал, что двое полицейских были в сознании и имели огнестрельные ранения грудной клетки. Ранения живота, бедра и грудной клетки получил также нападавший, который, по словам врача, тоже находился в сознании. Кроме того, случайный водитель, оказавшийся на линии огня, получил травму головы; хирург назвал его состояние тяжёлым.

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Участие других медиков и полицейских

Вердак занимался одним из раненых полицейских: накрыл его собственным пальто и перевязал раны. Полицейские передали медикам перевязочные материалы, чтобы остановить кровотечение. К оказанию помощи также присоединились полицейский с медицинской подготовкой и женщина-врач.

По данным RMF24, в шесть краковских больниц доставили 16 пострадавших. Один человек находился в тяжёлом состоянии, а состояние нападавшего оценивали как критическое. Прокуратура начала расследование по факту деяния террористического характера.

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