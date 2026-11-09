В Кракове отменили забег ко Дню независимости после стрельбы — RMF24

В Кракове, Польша, традиционный Краковский забег независимости, запланированный на 11 ноября, не состоится в привычном формате в центре города. Организаторы отменили массовое мероприятие после субботней стрельбы, сославшись на соображения безопасности и возможную нехватку служб, необходимых для его проведения.

Безопасность участников

Как сообщает RMF24, проведение забега с участием нескольких тысяч человек требует привлечения полиции, городской стражи и пожарной службы. Организаторы предполагают, что после последних трагических событий сотрудников этих служб могут направить на другие задачи, связанные с безопасностью жителей Кракова.

В то же время организаторы отметили, что не получали официального уведомления об отказе служб обеспечивать проведение забега. Однако они решили не рисковать проведением мероприятия в условиях, когда количество доступных сил безопасности может оказаться недостаточным.

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Виртуальный формат или перенос старта

Зарегистрированным участникам предложили два варианта. Первый — участие в виртуальном забеге на дистанции 5 или 10 километров. Преодолеть дистанцию можно в любом месте и в удобное время, но не позднее 14 ноября. Для этого необходимо заранее зарегистрировать старт.

Участники также смогут забрать стартовые пакеты в мини-офисе соревнований на стадионе MOS Zachód в часы, определенные регламентом. Второй вариант — без доплаты перенести участие на следующий Краковский забег независимости, который состоится в 2027 году.

Выбрать один из вариантов необходимо до 23:59 9 ноября. Участников, которые не сообщат о своем решении до этого времени, автоматически зарегистрируют для виртуального забега.

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