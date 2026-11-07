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Стрельба в Кракове унесла жизни как минимум пяти человек — France 24

Фёдор Крыштовский 07 Ноября 2026 17:35
Стрельба в Кракове унесла жизни как минимум пяти человек — France 24

Как минимум пять человек погибли в результате стрельбы возле главной рыночной площади Кракова на юге Польши. Об этом в субботу, 7 ноября, со ссылкой на местную полицию сообщает France 24.

Стрелок задержан

По информации полиции, стрелка задержали, когда он пытался скрыться. В источнике не уточняются обстоятельства или мотив стрельбы.

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Реакция премьера

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в социальной сети X, что полиция расследует стрельбу. Он также отметил, что Министерство внутренних дел информирует его о ситуации.

France 24 опубликовал это сообщение 7 ноября 2026 года как срочную новость и отметил, что будет обновлять его по мере поступления новой информации. На опубликованной изданием фотографии экстренные службы работают возле места стрельбы. Материал France 24 подготовлен совместно с Reuters.

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