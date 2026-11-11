В польском Кракове 11 ноября проходят более скромные церемонии по случаю Национального дня независимости — в последний день траура после субботнего нападения на Главной рыночной площади. До конца дня городские флаги будут приспущены или перевязаны черными лентами. По данным Polsat News, в результате нападения погибли шесть человек, еще 15 получили ранения, в том числе двое полицейских.

Как сообщает издание, 24-летний нападавший в субботу въехал на автомобиле на площадь, а затем открыл огонь из автоматического оружия по случайным прохожим. Полицейские остановили его, применив оружие; мужчина умер в больнице утром в понедельник.

Сокращенная церемония в Кракове

В 10:00 в Вавельском соборе запланирована месса за Отечество, а в полдень на площади Матейки состоятся официальные мероприятия у Могилы Неизвестного солдата. Участники исполнят государственный гимн и молча возложат венки и цветы. Одновременно отменена часть военного церемониала, в частности смена почетного караула, салют, перекличка памяти и военный парад.

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Накануне на улицах, ведущих к Главной рыночной площади и Малой рыночной площади, установили временные железобетонные барьеры, чтобы ограничить возможность въезда автомобилей в наиболее посещаемые туристами места. В Малопольском воеводстве зарегистрировано 136 патриотических, культурных и спортивных мероприятий.

Мероприятия в Варшаве и Щецине

В Варшаве главная государственная церемония пройдет в полдень у Могилы Неизвестного солдата. Также запланированы 36-й Забег независимости, Марш независимости и фолк-концерт «Общая независимая» в Цитадели. Из-за мероприятий в центре города предусмотрены ограничения движения и парковки.

В Щецине состоится крещение парома M/F Bursztyn Unity с участием премьер-министра Дональда Туска, министров и представителей местных властей. Почти 200-метровый паром типа ro-pax должен начать регулярные рейсы 18 ноября между Свиноуйсьце и шведским Истадом. Судно рассчитано на перевозку более 250 грузовиков и прицепов, а также 400 пассажиров.

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