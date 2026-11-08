В Кракове вывели из комы второго раненого полицейского — Interia

В Кракове, Польша, из комы вывели второго полицейского, раненного при задержании нападавшего после стрельбы на Главной площади. Об этом в эфире Polsat News сообщил представитель Окружной прокуратуры Кракова Томаш Ващук, передаёт Interia.

Состояние раненых полицейских

По данным издания, при задержании нападавшего пострадали старшие постовые Якуб Кулик и Артур Мораньский. Ващук заявил, что из комы вывели обоих раненых правоохранителей. Ранее воевода Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Клечар сообщал, что одного из них вывели из медикаментозной комы.

Оба полицейских перенесли операции. Их состояние оценивали как тяжёлое, но стабильное. Interia не уточняет, кого именно из двух правоохранителей последним вывели из комы.

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Якуб Кулик до службы в полиции служил в 18-м Бельском воздушно-десантном батальоне и является членом добровольной пожарной дружины в Лещинах в Бельско-Бяле. Представители 6-й воздушно-десантной бригады призвали желающих сдать кровь для раненого правоохранителя.

Стрельба на Главной площади

Стрельба произошла в субботу днём на Главной площади Кракова. По информации Interia, погибли шесть человек, ещё 16 человек, среди которых был 24-летний нападавший, доставили в больницы.

По состоянию на воскресенье в больницах Кракова оставались 14 из 16 раненых. Региональный центр донорства крови и лечения кровью в Кракове сообщил, что располагает достаточными запасами крови и её компонентов для всех пациентов.

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