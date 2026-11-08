В польском Кракове 8 ноября вновь закроют Главный рынок и прилегающие улицы, чтобы следователи осмотрели места, где накануне прозвучали выстрелы. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Малопольскую полицию.

Представительница полиции Катажина Цисло заявила, что ограничения необходимы для повторного осмотра территории и обеспечения сохранности следов. Возле места происшествия люди уже оставляют свечи. На городских зданиях, а также на трамваях и автобусах развеваются флаги с траурными лентами.

Траур в Кракове и Польше

Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил городской траур до 11 ноября. Общенациональный траур в Польше действует 8 и 9 ноября.

В Кракове отменили концерты, театральные постановки и другие мероприятия. Об отмене событий сообщили, в частности, Национальный Старый театр имени Хелены Моджеевской, Cricoteka, кинотеатр Kijów и Филармония имени Кароля Шимановского.

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После стрельбы в город прибыли премьер-министр Дональд Туск, министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньский, министр юстиции Вальдемар Журек и представитель президента Кароля Навроцкого.

Данные о стрельбе

По данным RMF24, стрельба произошла 7 ноября около 15:00. Издание сообщает, что 24-летний житель Свентокшиского воеводства въехал на Главный рынок со стороны улицы Славковской и открыл огонь по случайным прохожим из карабина AR-15.

Полицейские ранили мужчину, однако он продолжил стрелять; позднее его доставили в больницу. RMF24 сообщает о шести погибших — четырех женщинах и двух мужчинах — и 16 раненых, среди которых есть полицейские. Один из правоохранителей находится в тяжелом состоянии.

Вечером 7 ноября правоохранители обыскали жилье мужчины в Островце-Свентокшиском. Там обнаружили тела трех человек — двух женщин и мужчины.

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