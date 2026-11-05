В Кракове снизят цену месячного проездного до 90 злотых — RMF24

В Кракове, Польша, с 1 сентября 2027 года месячный проездной для жителей города на трамваи и автобусы будет стоить 90 злотых. Об этом объявил мэр города Лукаш Гибала, сообщает RMF24.

Возвращение прежней цены

По данным издания, новая стоимость будет соответствовать цене, действовавшей до повышения тарифа в начале 2026 года. Гибала заявил в социальных сетях, что подписал распоряжение о снижении стоимости месячного билета до 90 злотых, а изменения вступят в силу 1 сентября 2027 года.

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Новые билеты на время

С января 2027 года в городском транспорте также изменят предложение билетов на время. В него должны вернуть 20-минутный билет. В то же время вместо действующего 30-минутного билета пассажиры смогут приобрести 40-минутный.

Новые решения должны облегчить пользование общественным транспортом и побудить жителей Кракова отказаться от автомобилей в пользу трамваев и автобусов.

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