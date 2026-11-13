В 38 странах Организации экономического сотрудничества и развития в 2025 году зафиксировали 6,1 млн новых постоянных мигрантов — на 1,6% меньше, чем годом ранее, когда их число составляло 6,2 млн. Это второй год подряд, когда показатель снижается.

Как сообщает Dawn, легальная гуманитарная миграция в 2025 году резко сократилась — на 26% по сравнению с 2024 годом. В то же время трудовая миграция выросла на 13%.

Динамика в отдельных странах

Несмотря на общее снижение, число постоянных мигрантов, поселившихся в странах ОЭСР на длительный срок, было на 12% больше, чем в 2019 году. Наибольший рост среди отдельных государств зафиксировали в Португалии, где число постоянных мигрантов увеличилось на 139% — до 313 600 человек. Это связывают с одобрением накопившихся заявлений на получение разрешений на проживание.

В Испании показатель вырос на 25%, до 460 500 человек, после расширения политики в отношении проживания. В Италии число постоянных мигрантов увеличилось на 45% — до 248 800 человек, преимущественно за счет семейной и трудовой миграции.

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В США число постоянных мигрантов снизилось на 14%, однако страна осталась лидером среди государств ОЭСР с более чем 1,2 млн постоянных мигрантов. В Канаде показатель сократился на 19%, до 393 800 человек, а в Великобритании — на 32%, до 295 800.

Меньше заявлений о предоставлении убежища

Число заявлений о предоставлении убежища в странах ОЭСР, без учета США, в 2025 году составило 1,1 млн. Это на 22% меньше, чем в предыдущем году, но примерно на 10% больше уровня 2019 года.

Согласно последним доступным данным за 2024 год, Индия была главной страной происхождения миграционных потоков в ОЭСР, опередив Китай и Колумбию. Женщины составляли около 46% новых мигрантов. Наибольшая доля женщин среди новоприбывших была в США и Ирландии — по 54%, в Швеции — 53%, а в Израиле, Чили, Австралии и Новой Зеландии — по 52%.

В ОЭСР отметили, что миграция может поддержать долгосрочную производительность государств со стареющим населением. Исполняющий обязанности директора ОЭСР по вопросам занятости, труда и социальных дел Марк Пирсон заявил, что к 2060 году численность населения организации трудоспособного возраста может сократиться на 8%.

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